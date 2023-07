爽やかなレモングラスの風味に魚介のうま味がガーリックシュリンプと相性抜群なバーガーキング「トムヤム・シュリンプワッパー」を食べてみた

・関連記事

プリプリ食感のエビがハンバーガーに変化を与えるバーガーキングの「シュリンプワッパー」を食べてみた - GIGAZINE



さっぱりした爽快な辛さのハラペーニョが肉のうまみをブーストするマクドナルドの「ザク切りポテト&ビーフ クリーミーハラペーニョ」を食べてみた - GIGAZINE



ピリッと辛いスパイシーなケバブ風ソースが食欲を刺激するサブウェイの「ケバブ風チキン&マヨ」を食べてみた - GIGAZINE



サクサク食感のチキンやエビが載った4種のピザが食欲を刺激するドミノ・ピザの「夏のサクサク・クワトロ」を食べてみた - GIGAZINE



激辛なのを忘れるほど濃厚な魚介豚骨を楽しめる「辛辛魚らーめん」&「辛辛魚つけめん」を「麺処井の庄」で食べてカップめん版との違いを確かめてきました - GIGAZINE



煮干しのうまみがギュッと詰まった「まる旨 青森煮干ラーメン」とたっぷりの野菜が入った和風だしの「まる旨 愛媛和風ちゃんぽん」を食べてみた - GIGAZINE



ペヤングヌードルのボリュームが3.5倍になった「ペヤングヌードル50周年限定品」試食レビュー - GIGAZINE



魚介のうまみがBBQ風スパイスで際立つ「日清焼そばU.F.O. 濃い濃いシーフードBBQ風焼そば」など日清の夏限定「焼そばU.F.O.」と「どん兵衛」を食べてみた - GIGAZINE



ザクザクの衣にピリッとした辛さの唐辛子とチキンの相性がバツグンなミニストップの「クランキーチキン辛旨味」を食べてみた - GIGAZINE



2023年07月28日 12時17分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.