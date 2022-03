Linuxカーネルに特権昇格可能な重大な脆弱性が発見される、Android端末にも影響あり

Android端末にも搭載されているLinuxの カーネル に任意のファイルを上書きできる脆弱(ぜいじゃく)性が発見されました。ルート権限が必要なファイルについても上書き可能で 特権昇格 を行うことができるため、非常に影響の大きいものとなっています。 The Dirty Pipe Vulnerability — The Dirty Pipe Vulnerability documentation https://dirtypipe.cm4all.com/

・関連記事

世界で最も使われるオープンソースのUNIX系OS「Linux」が生誕30周年 - GIGAZINE



Linuxでルート権限を自由に取得できる脆弱性が発覚、「悪用されるのは時間の問題」と専門家 - GIGAZINE



Linuxの基礎用語を完全理解するためにエンジニアが作成した「10のミニプロジェクト」とは? - GIGAZINE



なぜLinux環境でゲームを開発するのか?Linuxベースで開発するゲームスタジオへのインタビューが公開中 - GIGAZINE



Microsoftで利用されている社内用Linuxディストリビューションはどんなものなのか? - GIGAZINE

2022年03月09日 23時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.