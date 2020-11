Ubuntuに特権ユーザーを誰でも簡単に作成できてしまう脆弱性が見つかる

・関連記事

UNIX/Linuxの「デーモン」はこうやって作る - GIGAZINE



Windows 7が依然としてデスクトップOSのシェアで20%以上を占めておりWindows XPも根強く生き残っている - GIGAZINE



Windowsのパスワードを「chntpw」で強制リセットしてログインできなくなったPCを使えるようにする方法 - GIGAZINE



マテリアルデザインなデスクトップがヌルヌル動くLinuxのGNOME Shell拡張「Material Shell」レビュー - GIGAZINE

2020年11月13日 08時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.