Linuxのファイルシステム「Btrfs」を5年間使用した記録

by Rawpixel ストレージに記録されたデータを管理するファイルシステムは、Windowsの NTFS やLinuxの ext4 が有名ですが、他にもLinuxで使えるファイルシステムとして ZFS や Btrfs があります。そのBtrfsを自身のサーバーで5年間使用した Mark McBride さんが、Btrfsを選んだ理由とその使い勝手を評価した記録を公開しています。 Five Years of Btrfs | MarkMcB https://markmcb.com/2020/01/07/five-years-of-btrfs/ Btrfsはファイルの自己修復機能や スナップショット 機能を備えた障害に強いファイルシステムであり、企業のサーバーなどで採用実績があります。Markさんは自身のサーバーのデータ容量が増え、ストレージシステムを見直そうとしたとき、BtrfsとZFSのどちらを採用すべきか迷ったそうです。どちらも成熟していて機能も豊富なファイルシステムであり、インターネット上でもどちらを採用するかについては議論が絶えない議題。しかし、ストレージの構成を将来的に変える可能性がある場合は、Btrfsが望ましいとMarkさんは語っています。

2020年02月02日 09時00分00秒 in メモ, ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1n_yi

