2020年04月06日 12時00分 アート

無料でダウンロードできるミュシャの塗り絵をミュシャ財団が公開中



チェコを代表する世界的画家のアルフォンス・ミュシャは19~20世紀に舞台ポスターや装飾パネルを手がけ、熱狂したパリの人々が街中からポスターを盗んだというほどの美しい作品を作り出しました。このミュシャの線画がミュシャ財団によってウェブサイト上で公開されており、ダウンロードして自分の好きなように塗り絵できるようになっています。



Colour your own Mucha - Gallery - Mucha Foundation

http://www.muchafoundation.org/gallery/colour-your-own-mucha



上記のURLをクリックすると、「Colour your own Mucha」(自分だけのミュシャ塗り絵)と題されたページが現れ、塗り絵のサムネイルが表示されます。試しに右上の画像をクリックすると……





以下のような感じでミュシャの線画がPDFファイルで表示されます。PDFファイルは右上のアイコンからダウンロード可能です。





「The Moon and the Stars」というシリーズ作品の1つである「The Moon」の塗り絵はこんな感じ。





「Salon des Cent」





「Calendar design」





人物画以外も塗り絵として公開されています。





なお、ミュシャの作品はウェブサイトでも公開されており、塗り絵の見本として美麗な作品を見ることができます。



Browse Works - Gallery - Mucha Foundation

http://www.muchafoundation.org/gallery/browse-works





「The Moon」の着色後の作品を見てみるとこんな感じ。線画と比べると色の付け方1つで雰囲気がガラッと変わることがわかり、面白いです。





Twitterには既に塗り絵にチャレンジしている人もいました。デジタル・アナログどちらの塗り絵でも描き手の個性がミュシャの絵画に重なります。