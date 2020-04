5G電波塔の放火被害が多発、「5Gが新型コロナウイルスを拡散している」というデマがなぜ広がったのか？

「次世代移動無線通信システムである5Gの電波塔が放火される」という事件がイギリスで複数発生しています。実はソーシャルメディアを中心に「5Gが新型コロナウイルスの感染を拡大している」という誤情報が出回っているとのことで、IT系ニュースメディアのThe Vergeがなぜこのようなデマが拡散されたのかを報じています。



British 5G towers are being set on fire because of coronavirus conspiracy theories - The Verge

https://www.theverge.com/2020/4/4/21207927/5g-towers-burning-uk-coronavirus-conspiracy-theory-link



通信事業者のVodafoneによれば、2020年4月4日時点で、5Gの電波塔が放火される事例が既に4件も発生しているとのこと。また、通信事業者のEEが所有する5G電波塔のうち、バーミンガム市にある1つはまだ設置されたのみで稼働すらしていなかったにもかかわらず、火をつけられてしまったとのこと。EEの広報担当者は「放火された電波塔は、バーミンガム市の何千人もの人々に長年にわたって2G、3G、4G接続を提供してきました。私たちは可能な限り迅速に復旧させようと努めていますが、火災による被害は甚大です」とコメントしています。





5G電波塔への放火事件が連続している理由として、FacebookやNextdoorといったSNSで「5Gの展開は新型コロナウイルスの流行に関連している」というウワサが出回っていることが報じられています。





ある説では、「中国では世界に先駆けて5Gを展開していたため、新型コロナウイルスが武漢で発生した」「伝染性の高い新型コロナウイルスが5Gにアクセス可能な大都市で自然に広がっている」と主張していますが、The Vergeは「これらの陰謀論は5Gの本格的な展開が始まっていないイランや日本でも新型コロナウイルスの流行が発生しているという事実と矛盾している」と指摘しています。



イギリス情報通信庁(Ofcom)によれば、ローカルFMラジオ局の番組へ2020年2月にゲスト出演した自称看護師が「5Gが人々の肺から酸素を奪い取っている」「5Gの展開は新型コロナウイルスの感染拡大に関連している」と語ったとのこと。もちろん自称看護師の主張には科学的根拠は全くありませんが、このラジオ番組の切り抜き音声やムービーはFacebookで広く共有されてしまっているそうで、このラジオ番組がイギリスにおける「5Gと新型コロナウイルスを絡めたデマ」拡散の火付け役になった可能性が高くあります。



5G causes coronavirus because it’s sucking the oxygen out of your lungs, according to a video being spread on Facebook. I want to ???? but the fact people believe this bullshit is genuinely scary pic.twitter.com/kY3g5MJtu9