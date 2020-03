5Gの健康被害について放射線の科学専門組織が見解を発表

5G(第5世代移動通信システム)対応端末が次々に登場し、その実現が目前のものとなってきていますが、一方で5Gの実現で起こる問題についての議論は引き続き行われています。そんな中、電磁波の 曝 ( ばく ) 露制限に関するガイドラインが更新され、5Gによる「健康上の問題はない」という意向が示されました。 ICNIRP https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html 5G confirmed safe by radiation watchdog | Technology | The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2020/mar/12/5g-safe-radiation-watchdog-health

2020年03月16日 12時30分00秒 in モバイル, Posted by logq_fa

