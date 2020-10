iPhone 12はサブ6GHz帯とミリ波帯のどちらの5Gに接続しているかを表示できる

2020年10月14日に発表された「 iPhone 12 」は、すべてのモデルが5Gに対応します。中でもアメリカのモバイルキャリアであるベライゾンでは5G ウルトラワイドバンド に対応することが明らかになっているのですが、この5Gウルトラワイドバンドに接続する際、iPhone 12の画面上には「5G UW」と表示されることが判明しました。 Verizon's new iPhone 12 Pro commercial shows off the carrier's '5G UW' logo https://www.idownloadblog.com/2020/10/14/verizon-iphone-12-pro-5g-uw-logo/ AppleがiPhone 12の5G対応を発表した際、ゲストとして登場したベライゾンのハンス・ベストバーグCEOは、「iPhoneがベライゾンの5Gウルトラワイドバンドに対応する」と語りました。また、iPhone 12はアメリカでのみミリ波(mmWave)帯に対応することも明らかにされています。

2020年10月15日 10時18分00秒 in モバイル, 動画, Posted by logu_ii

