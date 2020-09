2020年09月04日 10時04分 モバイル

iPhone 12の中で最も高速なミリ波の5G通信をサポートするのは1モデルのみという報道



2020年に登場するすべてのiPhoneが5Gに対応するといわれていますが、その中の最上位モデルとなる「iPhone 12 Pro Max」のみが高速なミリ波での5G通信に対応するのではないかと報じられています。



Source: Only the iPhone 12 "Pro Max" will support the faster millimete

https://www.fastcompany.com/90546391/source-only-one-of-apples-new-iphones-supports-the-fastest-5g



Report: iPhone 12 with fastest 5G limited to 1 model in 3 countries - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/09/03/iphone-12-5g-mmwave/



次世代モバイル通信規格である5Gの周波数帯域には、6GHz未満の比較的低い周波数帯を使った「Sub6」と、30~300GHz帯を使った「ミリ波」の2つがあります。「Sub6」は既存の4G周波数の延長として使用できるものですが、「ミリ波」よりも速度が遅いとされています。



このミリ波での5G通信に対応したiPhone 12は「iPhone 12 Pro Max」だけになるとFast Companyが報じています。Fast Companyに情報を提供した人物によると、iPhone 12ではすべてのモデルがSub6での5G通信に対応するものの、ミリ波での5G通信にも対応するのはiPhone 12 Pro Maxのみとのこと。



情報筋によると、ミリ波での5G通信をサポートするには特別なアンテナ設計を採用する必要があるだけでなく、大幅な電力消費に対応する必要もあるとのこと。そのため、他モデルよりも大きなサイズのバッテリーを持ったiPhone 12 Pro Maxだけがミリ波での5G通信に耐えうると判断された模様。また、ミリ波での5G通信に対応するiPhone 12 Pro Maxは、アメリカ・韓国・日本で販売されるもののみだそうです。





Fast Companyは「Sub6での5G通信がカムリなら、ミリ波での5G通信はメルセデス・ベンツのSクラスです」と記し、最大1Gbps以上のダウンロード速度を実現できるミリ波での5G通信に期待を寄せています。ただし、ミリ波での5G通信は建物などの物体透過に問題があり、キャリアによってはSub6での5G通信よりも高価なサービスとなる可能性もあります。



一方で既存の4G周波数を利用するSub6での5G通信は4G通信に近い通信速度しか出ないという問題を抱えています。モバイル分析企業のOpensignalが公開した5Gネットワークのベンチマークテストにおいて、アメリカの5G通信の平均ダウンロード速度は50.9Mbpsとなっていますが、ベライゾンのミリ波を用いた5Gサービスの平均ダウンロード速度は494.7Mbpsと非常に高速です。なお、アメリカではモバイルキャリア各社がミリ波よりもSub6での5G通信サービスを多く提供しているため、5G通信の速度が遅くなっているとFast Companyは指摘しています。



なお、これまでの報道によるとAppleはiPhone 12とその大画面版であるiPhone 12 Max、そしてより高性能なカメラを搭載したiPhone 12 Proとその大画面版であるiPhone 12 Pro Maxの4モデルを発売する模様。



加えて、Fast Companyに情報を提供した人物は2021年春にAppleがiPhone 12に新しい低価格の5G非対応のモデルを追加する可能性があるとしています。