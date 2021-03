iPhone 12は5GのスピードテストにおいてほぼすべてのAndroid機種に敗北している

・関連記事

AppleがQualcommと和解して「泥沼の法廷闘争」を終結させたと発表、和解金は約6700億円との説も - GIGAZINE



AppleがIntelのスマホ向けモデムチップ事業の買収を発表 - GIGAZINE



約1450億円でQualcommがAppleの半導体部門元幹部のチップ企業「NUVIA」を買収 - GIGAZINE



世界初「転送速度10Gbps」を実現する第4世代5Gモデム「Snapdragon X65」をQualcommが発表 - GIGAZINE



Qualcommがスマートフォン向けSoCの供給不足に陥っていると報じられる - GIGAZINE

2021年03月16日 18時15分00秒 in モバイル, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.