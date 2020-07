2020年07月31日 15時00分 モバイル

Huaweiのスマホ出荷台数が初めてSamsungを上回り世界最大のスマホメーカーになる

中国の大手通信機器メーカーであるHuaweiは、アメリカから「国家安全保障上の脅威」に指定されるなど厳しい制裁に直面していますが、2020年第2四半期(4月~6月)に全世界で約5580万台ものスマートフォンを出荷しました。これにより、「初めてスマートフォンの出荷台数でSamsungを上回り世界最大のスマートフォンメーカーになった」と、テクノロジー関連の市場調査会社であるCanalysが報告しています。



Huaweiは「情報通信上のリスクがある」とアメリカ政府によって激しく非難されており、イギリスも5G通信網からHuaweiを排除する方針を打ち出しています。しかし、このような逆風の中でもHuaweiのスマートフォン事業は、中国国内で着実に成長していたとのこと。



以下のグラフが、HuaweiとSamsungの四半期ごとのスマートフォン出荷台数をCanalysがまとめたもの。2015年の時点では数千万台もの差を付けてSamsungがHuaweiを上回っていましたが、次第にその差が縮んでいき、2020年の第2四半期でついにHuaweiのスマートフォン出荷台数が約5580万台を記録し、Samsungの約5370万台を上回っていることがわかります。





Canalysがまとめた「Huaweiのスマートフォン出荷台数に占める中国国内と中国以外の比率」「中国国内と中国以外におけるスマートフォン出荷台数の成長率」「Samsungのスマートフォン出荷台数の成長率」は以下のようになっています。これを見ると、Huaweiは2019年第2四半期から急激に中国国内でのシェアを拡大し、2020年第2四半期では実に出荷台数の72%を中国国内が占めていることがわかります。その一方でHuaweiは中国以外でのシェアを徐々に失っており、2020年第2四半期の全世界における出荷台数は前年同期比で5%減少しています。ところが、Samsungの2020年第2四半期におけるスマートフォン出荷台数は前年同期比で30%減少しており、減少幅の少なさによってHuaweiがSamsungを上回ったことがうかがえます。





HuaweiとSamsungのスマートフォン出荷台数が2020年に大きく減少しているのは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響によるものだとみられています。Canalysの上級アナリストであるBen Stanton氏は、「もしCOVID-19がなければ、この現象は起きていないでしょう」と述べ、中国がCOVID-19のパンデミックから立ち直ったタイミングでスマートフォンビジネスを再始動したことがHuaweiの逆転につながったと指摘。



その一方でSamsungが中国国内に占めるシェアはわずかであり、アメリカやヨーロッパ、ブラジル、インドといったSamsungのコア市場はCOVID-19のパンデミックから立ち直っていません。このため、Samsungの出荷台数の減少がHuaweiの減少幅を上回ったとのこと。



しかし、アメリカやヨーロッパなどの大きな市場はHuawei製品への警戒を強めており、Google純正のアプリやGoogle Playストアが使えない点はHuaweiにとって不利であることから、Huaweiが世界首位の座を守り続けることは困難だとStanton氏は考えています。



