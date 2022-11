2022年11月23日 16時00分 モバイル

5G最速のスマートフォンは「iPhone 14 Pro」、日本で5G最速のスマートフォンは?



インターネットの回線速度を測定するツールの「Speedtest」や、ネット上の障害情報をまとめる「Downdetector」などを開発・運営するOoklaが、モバイルデバイスの接続数が最も多い10カ国の5G通信パフォーマンスデータをベースに、「最も高速な5G通信を満喫できるスマートフォン」は一体何なのかを分析しています。



Details on the Fastest 5G Mobile Devices (Just in Time for Black Friday and Cyber Monday) | Ookla®

https://www.ookla.com/articles/fastest-5g-mobile-devices-black-friday-cyber-monday-2022



Ooklaはインターネット回線速度測定ツールのSpeedtestを使用している何百万人もの消費者のデータをベースに、世界各国の固定ブロードバンドおよびモバイル通信回線の速度を分析する「Speedtest Intelligence」というサービスを提供しています。これを利用して、2022年第3四半期(7~9月)時点で5G市場が確立されており、モバイルデバイスの接続数が最も多い10カ国の5Gパフォーマンスを調べました。分析対象となった10カ国は、ブラジル・中国・ドイツ・日本・フィリピン・南アフリカ・タイ・イギリス・アメリカ・ベトナムです。



ブラジルで最速の5G対応スマートフォンは、モトローラの「Moto G 5G Plus」(下り358.39Mbps、上り43.34Mbps)。以下、Xiaomiの「Poco X4 Pro 5G」(下り355.43Mbps、上り30.20Mbps)、Appleの「iPhone 13 Pro Max」(下り344.44Mbps、上り29.79Mbps)、Appleの「iPhone 13 mini」(下り341.21Mbps、上り27.38Mbps)、Appleの「iPhone 13」(下り336.04Mbps、上り28.95Mbps)と続きます。





中国で最速の5G対応スマートフォンは、OnePlusの「OnePlus 9 5G」(下り349.15Mbps、上り42.90Mbps)。以下、Huaweiの「P40 5G」(下り344.41Mbps、上り55.80Mbps)、Huaweiの「Mate 30 5G」(下り344.23Mbps、上り48.50Mbps)、Huaweiの「Mate 40 5G」(下り332.39Mbps、上り56.36Mbps)、Huaweiの「Mate 40 Pro 5G」(下り328.25Mbps、上り54.67Mbps)と続きます。





ドイツで最速の5G対応スマートフォンは、Appleの「iPhone 14 Pro」(下り181.09Mbps、上り30.28Mbps)。以下、Appleの「iPhone 14 Pro Max」(下り177.98Mbps、上り30.50Mbps)、Appleの「iPhone 13 Pro」(下り148.87Mbps、上り21.98Mbps)、Appleの「iPhone 13 Pro Max」(下り148.08Mbps、上り21.72Mbps)、OnePlusの「OnePlus 9 Pro 5G」(下り140.93Mbps、上り21.55Mbps)と続きます。





日本で最速の5G対応スマートフォンは、ソニーの「Xperia 1 II 5G」(下り224.68Mbps、上り9.86Mbps)。以下、Samsungの「Galaxy S20 5G」(下り189.22Mbps、上り10.55Mbps)、ソニーの「Xperia 1 IV」(下り184.90Mbps、上り11.72Mbps)、ソニーの「Xperia 1 III 5G」(下り164.23Mbps、上り9.11Mbps)、Appleの「iPhone 14 Pro Max」(下り164.18Mbps、上り15.69Mbps)と続きます。





フィリピンで最速の5G対応スマートフォンは、Samsungの「Galaxy A53」(下り199.90Mbps、上り18.28Mbps)。以下、Huaweiの「Nova 7 5G」(下り192.80Mbps、上り17.21Mbps)、Huaweiの「Nova 7 SE 5G」(下り188.32Mbps、上り17.38Mbps)、Xiaomiの「Redmi Note 11 Pro 5G」(下り185.85Mbps、上り15.13Mbps)、Samsungの「Galaxy A52s 5G」(下り183.54Mbps、上り16.57Mbps)と続きます。





南アフリカで最速の5G対応スマートフォンは、Samsungの「Galaxy S22+」(下り228.31Mbps、上り23.61Mbps)。以下、Appleの「iPhone 13 mini」(下り226.44Mbps、上り19.19Mbps)、Samsungの「Galaxy S22 Ultra」(下り218.26Mbps、上り21.10Mbps)、Appleの「iPhone 13 Pro Max」(下り212.94Mbps、上り20.29Mbps)、Appleの「iPhone 13 Pro」(下り211.73Mbps、上り18.05Mbps)と続きます。





タイで最速の5G対応スマートフォンは、Appleの「iPhone 14 Pro」(下り236.35Mbps、上り36.05Mbps)。以下、Samsungの「Galaxy S22 Ultra」(下り233.15Mbps、上り32.98Mbps)、Appleの「iPhone 14 Pro Max」(下り232.80Mbps、上り35.14Mbps)、Xiaomiの「Redmi K40 5G」(下り229.30Mbps、上り40.29Mbps)、Samsungの「Galaxy Z Fold3 5G」(下り228.29Mbps、上り30.76Mbps)と続きます。





イギリスで最速の5G対応スマートフォンは、Appleの「iPhone 14 Pro Max」(下り171.24Mbps、上り16.59Mbps)。以下、Appleの「iPhone 13 Pro Max」(下り165.49Mbps、上り13.84Mbps)、Appleの「iPhone 14 Pro」(下り158.24Mbps、上り15.06Mbps)、Appleの「iPhone 13 mini」(下り157.42Mbps、上り11.91Mbps)、Appleの「iPhone 13 Pro」(下り154.50Mbps、上り13.26Mbps)と続きます。





アメリカで最速の5G対応スマートフォンは、Appleの「iPhone 14 Pro Max」(下り177.21Mbps、上り19.28Mbps)。以下、Appleの「iPhone 14 Pro」(下り175.08Mbps、上り18.59Mbps)、Samsungの「Galaxy Z Fold4」(下り162.50Mbps、上り15.17Mbps)、Samsungの「Galaxy S21+ 5G」(下り140.06Mbps、上り14.77Mbps)、Samsungの「Galaxy S22 Ultra」(下り137.42Mbps、上り14.48Mbps)と続きます。





ベトナムで最速の5G対応スマートフォンは、Samsungの「Galaxy S22 Ultra」(下り286.77Mbps、上り41.34Mbps)。以下、Appleの「iPhone 12」(下り278.32Mbps、上り36.88Mbps)、Appleの「iPhone 13 Pro」(下り270.99Mbps、上り36.45Mbps)、Appleの「iPhone 13 Pro Max」(下り266.99Mbps、上り33.63Mbps)、Appleの「iPhone 13」(下り259.35Mbps、上り35.69Mbps)と続きます。





Ooklaは「2022年第3四半期に発売されたiPhone 14シリーズやGalaxy Z Fold4といった最新モデルは、新しいスマートフォンが他の5G対応スマートフォンよりも5G通信に置いて優れていることが、すでにデータで示されています」と述べており、実際、iPhone 14 Proシリーズは10カ国中4カ国で最速のスマートフォンとなっています。



Apple関連メディアのAppleInsiderがOoklaの分析データを「iPhone 14 Proは処理速度だけでなく通信速度も最速」と報じたところ、あるユーザーが「待って、SamsungやGoogleも同じQualcomm製の5Gモデムを使っているんじゃないの?」と質問を投げかけています。これに対して、別のユーザーが「おそらく、アンテナ設計や基板上でのノイズ制御、アンプ設計、ソフトウェアなどの組み合わせにより他の端末との違いが生まれています」と回答しています。