成功したスタートアップの創業者たちが「これは読むべき」とオススメする本とは？

・関連記事

ビル・ゲイツが選ぶ「2021年に読んだ記憶に残る5冊の本」 - GIGAZINE



世界に影響を与えた100冊の本&文書をリスト化するとこんな感じ - GIGAZINE



イーロン・マスクが勧める「読んでおくべき11冊の本」 - GIGAZINE



投資の神様ウォーレン・バフェットが挙げる「21冊の必読書」 - GIGAZINE



起業して成功したハッカーが選ぶ「必ず読むべき一般書籍」19選 - GIGAZINE



現役プログラマーが選ぶ「ソフトウェアエンジニア人生を変えた5冊の本」とは? - GIGAZINE



Googleによるシステム開発・維持管理ノウハウをまとめた本が無料公開中 - GIGAZINE



パーソナルコンピュータの父アラン・ケイが選ぶ「プログラマー必読の古典本」とは? - GIGAZINE



2022年11月23日 15時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.