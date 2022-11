人類最終戦争後の世界で懸命に生きる少年少女の姿を描く「火狩りの王」PV公開、監督・西村純二＆構成脚本・押井守＆音楽・川井憲次

火を失った人類最終戦争後の世界で、11歳の少女・灯子と15歳の少年・煌四が懸命に生きる姿を描くアニメ「 火狩りの王 」のPVが公開されました。原作は 日向理恵子 による長編ファンタジー小説で、監督を「SAMURAI DEEPER KYO」「今日からマ王!」「シムーン」の 西村純二 、構成・脚本を「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」「スカイ・クロラ」の 押井守 が務めます。 TVアニメ「火狩りの王」|西村純二×押井守 https://hikarinoou-anime.com/

2022年11月23日 18時00分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logc_nt

