先進国のネット速度事情2020年版、アメリカはこの1年でインターネットの速度が2倍に

各国のインターネットの通信速度について独自に正確なデータベースを持つFairInternetReportが、2020年の各国のネット速度事情レポートを公開しました。レポートによると、アメリカのブロードバンド速度は2019年と比べてほぼ2倍という高速化を遂げたそうです。 Europe vs US Broadband Performance 2020 | FairInternetReport https://fairinternetreport.com/research/usa-vs-europe-internet-speed-analysis

・関連記事

世界のインターネット平均速度は6.1Mbps・最大速度の平均は36.0Mbpsで日本は世界第9位 - GIGAZINE



世界のネット回線速度の平均などインターネットに関する情報をまとめて確認できるアプリ「Akamai State of the Internet Report」 - GIGAZINE



国別の5G通信速度を比較したベンチマーク結果が公開 - GIGAZINE



理論値に迫る178Tbpsで光ファイバー通信速度の世界記録が更新される、Netflixの全動画を1秒以内にダウンロードできるレベル - GIGAZINE



ネットの速度や遅延をサクッと&詳細に計測できるスピードテストサイトがCloudflareから登場 - GIGAZINE



貧弱なインターネット回線をたくさん束ねて強くできる「OpenMPTCProuter」レビュー - GIGAZINE



2020年11月25日 20時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.