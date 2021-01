2021年01月05日 10時00分 モバイル

iPhone 13ではすべてのモデルにLiDARスキャナが搭載される可能性



2021年に登場すると目される「iPhone 13」(仮称)では、すべてのモデルにレーザー光を対象物に照射して物体までの距離を計測するLiDARスキャナが搭載されると報じられています。



2020年に登場したiPhone 12シリーズでは、ハイエンド向けのiPhone 12 ProおよびiPhone 12 Pro Maxのメインカメラユニットに深度検出用のLiDARスキャナが搭載されています。Apple端末でLiDARスキャナが初めて搭載されたのは、2020年3月に登場した新型iPad Pro。iPhoneシリーズの中ではiPhone 12 ProおよびiPhone 12 Pro MaxだけがLiDARスキャナを搭載しています。



iPad Proの場合、カメラユニット内のLEDフラッシュ(白色の丸)の直下にあるグレーの大きな丸がLiDARスキャナです。





Digitimesの新しいサプライチェーンレポートによると、2021年に登場するすべての新型iPhoneにLiDARスキャナが搭載されることになる模様。Digitimesによると、AppleにLiDARスキャナを提供しているのはソニー。同社はdToF LiDARスキャナ用のシングルフォトンアバランシュダイオード(SPAD)アレイを搭載した近赤外線イメージセンサーをAppleに2023年まで提供する契約を締結したとのことです。つまり、少なくとも2023年まではAppleがiPhoneやiPadにLiDARスキャナを採用し続けるであろうことがわかります。



さらに、iPhone 13ではより多くの市場に「ミリ波5G対応機」が投入されるとも報じられています。



2020年に発売されたiPhone 12シリーズで、初めてiPhoneが5Gに対応しました。5G通信には既存のLTE通信などで使用されている周波数帯を応用する「低速な5G」であるサブ6GHz帯と、「より高速な5G」であるミリ波(mmWave)帯の2つが存在するのですが、iPhone 12でミリ波帯に対応しているのは「アメリカで販売されているiPhone 12シリーズのみ」です。



しかし、台湾のサプライチェーンで働くという情報筋によると、Appleはミリ波に対応する端末をアメリカ以外の国でも販売するための準備を着々と進めているとのこと。この情報筋によれば、台湾のQiqiという企業がミリ波5Gをサポートするためのアンテナの大量注文を受けたそうです。



なお、記事作成時点でiPhone 12のミリ波5G用アンテナを供給しているのは日本の村田製作所。Appleが別のサプライヤーからも安定してミリ波用のアンテナを入荷することができれば、アメリカ以外の市場にもミリ波5G対応のiPhoneを投入できるようになる可能性は高まります。