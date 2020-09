KubernetesのCPU limits設定時における「不要なスロットリング」を回避する方法とは？

Kubernetes を使った大規模なコンテナ管理を行う場合は、コンテナがノードのリソースを使い切ってしまうのを防ぐために、Podのオプションとして「requests」と「limits」を記述しておくのが ベストプラクティス とされています。しかし、SNS管理サービスの Buffer のエンジニアである Eric Khun 氏は、CPUのlimitsを使わずにKubernetesを運用し、サービスの高速化に成功したと語っています。 Kubernetes: Make your services faster by removing CPU limits · Eric Khun https://erickhun.com/posts/kubernetes-faster-services-no-cpu-limits/ Kubernetesを利用したコンテナ管理を行う場合、ノードのリソース不足によてkubeletといったKubernetesの主要プロセスが応答不能になることを防ぐために、Podの構成ファイルに「requests」と「limits」を指定することが推奨されています。requestsはコンテナに割り当てる最低限のリソースを、limitsはコンテナに割り当てる最大リソースを設定するもので、CPUの制限値はミリコア(1000ミリコア=1コア)単位で指定します。

2020年09月04日 09時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1n_yi

