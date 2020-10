Xbox Series Xの発売に先駆けてXboxのUIがアップデート

Microsoftの次世代ゲーム機Xbox Series Xの発売が2020年11月10日に迫る中、Microsoftが2020年10月14日にXboxのシステムアップデートを実施し、ユーザーインターフェース(UI)を刷新しました。MicrosoftはXboxシリーズのUIを統一するとしているため、今回のアップデートにより、発売前のXbox Series Xや廉価版のXbox Series Sと同じUIを一足先に体験できることになります。



Xbox UI update is out now, a month before the Xbox Series X/S launch | GamesRadar+

https://www.gamesradar.com/xbox-ui-update-is-out-now-a-month-before-the-xbox-series-xs-launch/



MicrosoftでXboxの主任プログラムマネージャーを務めているハリソン・ホフマン氏は2020年10月14日に、TwitterでXboxの10月アップデートが開始されたことを発表。その中で、「見た目や操作感」「プロフィールテーマ」「新しいサインイン」「チェコ語、ギリシャ語、ハンガリー語、スロバキア語への対応」「パフォーマンスの改善」などの変更が行われたと述べました。



The #Xbox October Update starts rolling out today, featuring lots of new goodness, including:



???? A fresh look and feel

???? Profile Themes

???? New sign-in experience

???? Language support for Czech, Greek, Hungarian, and Slovak

???? Performance improvements

???? ...and more!