MicrosoftがWindows 10の新しいスタートメニューを発表

MicrosoftがWindows 10の最新プレビュー版となる「 Windows 10 Insider Preview Build 20161 」を開発者向けに公開しました。Build 20161ではスタートメニューが刷新され、これまでのタイル状のデザインからより洗練されたデザインに進化しています。 Announcing Windows 10 Insider Preview Build 20161 | Windows Experience Blog https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/07/01/announcing-windows-10-insider-preview-build-20161/ Microsoft announces new Windows 10 Start menu design and updated Alt-Tab - The Verge https://www.theverge.com/2020/7/1/21310597/microsoft-windows-10-start-menu-design-new-alt-tab-features 公開されたばかりのWindows 10 Insider Preview Build 20161から、Windows 10のスタートメニューが新しくなります。これまでのWindows 10のスタートメニューはアプリアイコンの背景がスタートメニューのUI部分とは異なる色で表示された「タイル状のデザイン」でした。しかし、新しいWindows 10のスタートメニューではアプリアイコンの背景部分が透明になっており、Microsoftは「より合理化されたデザインのスタートメニューになった」と説明しています。Microsoftは「特にOffice、Microsoft Edgeといったアプリのアイコンや、 Microsoftのデザインシステム「Fluent Design」を使って再設計された電卓やメール、カレンダーといったWindows標準のアプリアイコン がより美しいものとなりました」と述べました。 実際にWindows 10のスタートメニューがどんな風に変化したのかは、以下のGIF画像を見れば一目でわかります。 Windows 10の新しいスタートメニューはUIのダークテーマをオンにしても機能します。

2020年07月02日 10時10分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

