2020年03月16日 13時00分 映画

新型コロナウイルスの影響で1998年以降で最低の映画週末興行成績を記録



世界中で感染拡大中の新型コロナウイルスですが、治療薬やワクチンは記事作成時点では存在しないため、人と人との接触を極力減らす「非医薬品介入」が世界的に実施されています。ヨーロッパで最も新型コロナウイルスが流行しているイタリアでは全土封鎖が実施されており、日本を含む多くの国々で学校が閉校し工場が一時閉鎖され、不要不急の外出を控えることが求められています。多くの人々が外出を控えた結果、オンラインショッピングの需要が増加しAmazonでは家庭用品が在庫切れになっていることが明らかになっているのですが、2020年3月13日(金)から15日(日)にかけてアメリカでは1998年以降最低の週末興行成績が記録されたことが明らかになりました。



‘Bloodshot’, ‘ I Still Believe’ Behind ‘Onward’ As Box Office Ratchets Down – Deadline

https://deadline.com/2020/03/vin-diesel-bloodshot-i-still-believe-the-hunt-weekend-box-office-coronavirus-1202882333/





映画関連メディアのDeadlineによると、アメリカではニューヨーク・フィラデルフィア・ワシントンD.C.・ボストン・シアトルといった地域で映画館が相次いで一時閉館となっており、全国で109の劇場が一時営業を停止しています。そして、市場調査会社のComscoreによると、2020年3月13日(金)・14日(土)・15日(日)の週末興行成績は合計5530万ドル(約59億2600万円)で、1998年の10月30日(金)・31日(土)・11月1日(日)以降で最低の数字を記録したとのこと。なお、1998年の10月30日~11月1日の週末興行収入の合計は5520万ドル(約59億1600万円)で、当時最も多くの興行収入をあげたのはジョン・カーペンター監督の「ヴァンパイア/最期の聖戦」でした。



John Carpenter's Vampires - Trailer - YouTube





Comscoreによると、2020年3月13日~15日の興行収入は一週前から45%減となっており、前年同週末と比べると60%も減少しているとのこと。また、アメリカ同時多発テロ事件の起きた2001年9月11日の週末興行成績でさえ、6640万ドル(約71億円)と好調であったとComscoreは記しています。



新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、アメリカの主要な映画館では観客の収容上限を50%に抑制するという施策も取られており、これが週末興行成績を大きく押し下げる要因となったとする人もいます。しかし、Deadlineは想定以上の観客動員があれば別の劇場に観客を割り振ることもできるとして、興行収入の減少は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う需要の低下そのものを表していると指摘。





なお、2020年3月13日~15日の週末興行成績トップ10は以下の通り。



1位:2分の1の魔法:1050万ドル(約11億2800万円)

2位:I Still Believe:950万ドル(約10億200万円)

3位:Bloodshot:930万ドル(約9億9900万円)

4位:The Invisible Man:600万ドル(約6億4500万円)

5位:The Hunt:530万ドル(約5億6900万円)

6位:ソニック・ザ・ムービー:260万ドル(約2億7900万円)

7位:The Way Back:240万ドル(約2億5800万円)

8位:The Call of the Wild:220万ドル(約2億3700万円)

9位:EMMA.:140万ドル(約1億5000万円)

10位:Bad Boy for Life:110万ドル(約1億1800万円)



また、前週末である2020年3月6日(金)・7日(土)・8日(日)と比べ、2020年3月13日~15日の興行収入が特に減少したという地域は以下の通り。なお、CNNの報道によるとアメリカで最も新型コロナウイルス感染症の感染者が多いのがワシントンD.C.で、次点がニューヨークです。



カナダ・モントリオール:72%減

アメリカ・ボストン:65%減

アメリカ・ニューヨーク:64%減

アメリカ・フィラデルフィア:62%減