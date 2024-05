ストリーミングサービスのサブスクはなぜ値上げが止まらないのか？

・関連記事

Netflixがまた値上げ、ベーシックプランの新規受付も間もなく停止 - GIGAZINE



Netflixが「他人とパスワードを共有するな」とアカウント共有取り締まりメールを送信開始、家族以外との共有には月額1000円超の追加料金が必要に - GIGAZINE



Amazonがプライム・ビデオに広告を導入したのは法律違反だとしてユーザーが提訴 - GIGAZINE



「サブスク料金が高すぎる」という状況が著作権侵害の海賊行為に及ぶ主な理由となっている - GIGAZINE



Netflixが2024年第1四半期決算を発表、総会員数は前年比16%増の2億6960万人に達して売上高と純利益も大幅に増加 - GIGAZINE



Disney+とHuluが値上げを発表、アカウント共有の取り締まりも - GIGAZINE



Disney+もアカウント共有の取り締まりを開始へ - GIGAZINE



Netflixがアカウント共有の取り締まりを全世界で開始、「タダ乗り」の禁止が予想以上のユーザー数増加をもたらしたとの報告も - GIGAZINE

2024年05月10日 08時00分00秒 in ネットサービス, 動画, 映画, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.