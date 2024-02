Amazonがプライム・ビデオに広告を導入したのは法律違反だとしてユーザーが提訴

Amazonの映像ストリーミングサービスであるAmazonプライム・ビデオでは、2024年1月から 一部の国で広告を導入 しています。しかし、広告の導入に異論を唱える一部のユーザーがAmazonに対し訴訟を提起しています。 UNITED STATES DISTRICT COURT WESTERN DISTRICT OF WASHINGTON (PDFファイル) https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.wawd.331191/gov.uscourts.wawd.331191.1.0.pdf Amazon Sued Over Prime Video Ads: Class-Action Suit Alleges Deception https://variety.com/2024/digital/news/amazon-prime-video-ads-lawsuit-class-action-1235910694/

・関連記事

Amazonプライム・ビデオに広告が追加され追加料金を払わないユーザーはDolby Vision&Dolby Atmosのサポートまで廃止されてしまう - GIGAZINE



Amazonプライム・ビデオでは2024年1月から追加料金を払わなければ広告が表示されるようになる - GIGAZINE



Amazonプライム・ビデオが配信するドラマや映画に広告を一部の国で追加へ、広告なしは追加料金が必要に - GIGAZINE



Amazonプライムが解約しづらすぎる問題がついに解決されてたった「2クリック」で退会完了に、ただし日本は対象外 - GIGAZINE



Amazonプライムの解約手順が意図的に複雑化されていたことが内部文書のリークによって判明、解約率は14%低下 - GIGAZINE

2024年02月15日 10時54分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.