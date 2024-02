2024年02月15日 11時25分 メモ

日本の半導体メーカー・ルネサスエレクトロニクスがPCB設計ソフト開発企業のAltiumを総額約9000億円で買収



2024年2月15日、日本の半導体メーカーであり車載用半導体やアナログ半導体分野で高い世界シェアを誇るルネサスエレクトロニクスが、プリント回路基板(PCB)設計ソフトウェアの開発企業であるAltiumを買収することを発表しました。買収金額は91億オーストラリアドル(約8900億円)で、全額が現金取引になるとのことです。



ルネサスエレクトロニクスは、三菱電機と日立製作所から分社化したルネサス テクノロジと、NECから分社化したNECエレクトロニクスが経営統合して誕生した半導体メーカーです。車載半導体や汎用(はんよう)マイコン、アナログ半導体といった分野で高い世界シェアを誇り、イギリスの市場調査企業・informaが発表した2022年の半導体企業売上高ランキングでは、キオクシアを抜いて日本勢トップの16位となっています。



そんなルネサスエレクトロニクスが2月15日、アメリカに本拠を置きオーストラリア証券取引所で上場するPCB設計ソフトウェア開発企業・Altiumを買収すると発表しました。Altiumは自動出力機能を備えたPCB設計ソフトウェアのAltium Designerを開発しており、ルネサスエレクトロニクスは2023年6月にPCB設計ツールをAltium 365クラウドプラットフォームに統一したことを発表していました。



今回の買収契約でルネサスエレクトロニクスは、2024年2月14日のAltium株の終値に33.6%のプレミアムを上乗せした1株あたり68.5オーストラリアドル(約6700円)を支払い、買収金額は91億オーストラリアドルとなります。買収資金は現金と銀行融資でまかなわれるとのことです。海外メディアのBloombergは、日本の買い手によるオーストラリアの上場企業買収としては、過去最大規模の買収になったと報じています。



ルネサスエレクトロニクスによると、今回の買収は両社の取締役会で全会一致で承認されたとのこと。今後、Altiumの株主やオーストラリアの裁判所、その他規制当局の承認を得た上で、2024年下半期中に買収を完了する予定だと述べています。





ルネサスエレクトロニクスは投資家向けの声明で、技術発展に伴って電子機器やシステムの設計は複雑さを増していると指摘。設計者は、機能的かつ効率的で費用対効果にも優れたシステムを、より短い開発サイクルで設計することが求められています。



そこで、PCB設計ソフトウェアで世界的な地位を築いているAltiumを子会社化することにより、設計者にシステムレベルでのユーザーエクスペリエンスの向上とイノベーションがもたらされるとのこと。ルネサスエレクトロニクスは、「当社のデジタライゼーション戦略を推進する上で、最初の重要な施策となります」と述べました。



AltiumのCEOであるAram Mirkazemi氏は、「私は、エレクトロニクスがスマートで持続可能な世界を構築する上で最も重要な産業だと強く信じています。ルネサスエレクトロニクスの先見的なリーダーシップと、エレクトロニクスを誰もが利用できるようにするというコミットメントは、Altiumと強く共鳴しています」とコメントしました。