2023年09月25日 11時15分 ネットサービス

Amazonプライム・ビデオが配信するドラマや映画に広告を一部の国で追加へ、広告なしは追加料金が必要に



Amazonが、Amazonプライム・ビデオで配信されるテレビ番組や映画に「限定的な広告」を掲載する計画を発表しました。この広告はアメリカ・イギリス・ドイツ・カナダで2024年初頭に導入され、2024年後半にはフランス・イタリア・スペイン・メキシコ・オーストラリアでも導入されるとのことです。



Amazonがエンターテインメント事業の収益拡大を目指し、Amazonプライム・ビデオで広告ありバージョンの開始を計画していることはすでに報じられていました。



Amazonは「魅力的なコンテンツへの投資を継続し、長期にわたってその投資を増やし続けるため、2024年初頭からAmazonプライム・ビデオの番組や映画には限定的な広告が含まれるようになります」と述べました。ただし、リニアTVや競合する他のストリーミングサービスよりも広告の量を少なくなることを目指すことをAmazonは宣言しています。



広告を追加する仕様は2024年初頭からアメリカ・イギリス・ドイツ・カナダで導入され、その後フランス・イタリア・スペイン・メキシコ・オーストラリアでも導入されるとのこと。記事作成時点で、日本でも導入されるかどうかは不明です。



記事作成時点でアメリカにおけるAmazonプライムの会員価格は月額14.99ドル(約2200円)、年額139ドル(約2万円)となっており、Amazonは2024年中にAmazonプライムの会員価格を変更する予定はないとしています。Amazonによれば、広告なしでの視聴を希望する場合、これまでの会員価格に月額2.99ドル(約440円)を追加する必要があるとのこと。





なお、Amazonプライム・ビデオと競合するストリーミングサービスでは、Netflixが2022年10月から、Disney+が2022年12月から、広告なしよりも低価格な広告ありプランを展開しています。