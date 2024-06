無料＆セルフホスト可能なブラウザ上で操作できる文字起こしツール「Transcription Stream」レビュー

「File uploaded successfully to Transcribe!」と表示が出ました。Transcription Streamは標準で文字起こしAIモデル「Whisper」の large-v3 を使用して文字起こしを行うとのこと。「Back to Transcriptions」をクリックしてトップページに戻ります。

「 Transcription Stream 」は音声ファイルをアップロードするだけで自動で文字起こしと要約を作成してくれる上、シークバーと文字起こし結果が連動するため人間による聞き取りが必要な場所を一目で見つけられる便利なツールです。無料で使用でき、セルフホスト可能なオープンソース版として「 Transcription Stream Community Edition 」が用意されているので実際にセルフホストしてみました。 GitHub - transcriptionstream/transcriptionstream: turnkey self-hosted offline transcription and diarization service with llm summary https://github.com/transcriptionstream/transcriptionstream なお、Transcription Stream Community EditionのホストにはGPUを搭載したPCが必要です。 今回はDebianを使用してTranscription Stream Community Editionを起動します。まずは下記のコマンドでリポジトリをクローンし、ディレクトリへ移動。

2024年06月01日

