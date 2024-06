Googleが拡張機能仕様「Manifest V2」の段階的廃止を開始

Google prepares for Chrome extension Manifest V2 phase out • The Register https://www.theregister.com/2024/05/31/google_prepares_for_chrome_extension/ Chrome拡張機能のプロダクトマネージャーを務めるデヴィッド・リー氏は、2023年11月に共有したタイムラインの通り、「Manifest V3」への移行に向けて、「Manifest V2」の段階的廃止作業を開始したことを明らかにしました。

2024年06月01日 21時46分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

