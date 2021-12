Chrome拡張機能の新仕様「Manifest V3」は非常に有害だと電子フロンティア財団が非難

Googleが実装を進めているChrome拡張機能の新仕様「 Manifest V3 」は、ユーザーのプライバシーやセキュリティ、パフォーマンスを向上させるものとされています。ところが、Manifest V3によって広告ブロッカーなどの機能が大幅に制限されるとの批判もあり、デジタルにおける言論の自由を擁護する非営利団体・ 電子フロンティア財団(EFF) も、「Manifest V3は詐欺的で脅迫的です」と非難しました。 Manifest V3: Open Web Politics in Sheep's Clothing | Electronic Frontier Foundation https://www.eff.org/am/deeplinks/2021/11/manifest-v3-open-web-politics-sheeps-clothing Chrome Users Beware: Manifest V3 is Deceitful and Threatening | Electronic Frontier Foundation https://www.eff.org/deeplinks/2021/12/chrome-users-beware-manifest-v3-deceitful-and-threatening GoogleはChrome拡張機能の新仕様であるManifest V3を段階的に導入しており、2021年1月には「 Chrome 88 」でManifest V3をサポートし、2022年1月には従来のManifest V2に基づいた新たな拡張機能の追加を禁止する 予定 です。2023年1月にはManifest V2に基づいた拡張機能のアップデートも禁止され、2023年6月からはManifest V3に基づいた拡張機能しかChromeで実行できなくなります。

2021年12月10日

