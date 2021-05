2000件以上のGoogle Chrome向け拡張機能がセキュリティを低下させているという指摘

・関連記事

ブラウザに拡張機能をインストールするだけで他人のアクセスを許可してしまう「Infatica」とは? - GIGAZINE



500個ものChrome拡張機能が個人情報を盗んでいたことが判明、被害者は170万人を超える - GIGAZINE



Chromeの広告ブロッカー拡張機能を装ったマルウェアの存在が判明、すでに2000万回以上ダウンロード済 - GIGAZINE



Googleが個人情報を盗み出す悪質な200のChromeアドオンを削除 - GIGAZINE



Chrome拡張機能はウェブページを表示する際のパフォーマンスにどれほど影響しているのか?100の拡張機能を調査した結果がコレ - GIGAZINE



Chrome拡張機能のセキュリティを回避するマルウェア登場 - GIGAZINE

2021年05月27日 07時00分00秒

