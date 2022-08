ウェブサイト1ページ当たりのファイルサイズの中央値が2MBを突破

膨大な数のウェブサイトからメタデータをアーカイブして統計調査を行うHTTP Archiveが、2022年7月時点でのウェブサイトの実情を明らかにしました。 HTTP Archive: State of the Web https://httparchive.org/reports/state-of-the-web HTTP Archiveが分析したURLは、デスクトップ向けが730万3959件、モバイル向けが1032万8202件です。転送量からみる各サイトのファイルサイズの中央値は、2022年7月時点でデスクトップ向けが2314.4KB(約2.26MB)、モバイル向けが2040.4KB(約1.99MB)となっています。ファイルサイズは年々増加傾向にあり、2020年3月にデスクトップ向けが初めて2MBを超えています。

2022年08月29日

