史上最大規模のDDoS攻撃を行う「Mērisボットネット」が出現

ロシアのセキュリティ企業・ QratorLabs と検索大手・ Yandex の共同研究で、2016年以降5年ほど収まっていた大規模DDoS攻撃を2021年になって復活させた「 Mēris 」という ボットネット の存在が指摘されています。 Blog — Mēris botnet, climbing to the record https://blog.qrator.net/en/meris-botnet-climbing-to-the-record_142/

2021年09月10日 11時25分00秒 in セキュリティ, Posted by logc_nt

