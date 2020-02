2020年02月13日 12時00分 セキュリティ

macOSを標的にしたマルウェアの検出数がWindowsを標的にしたマルウェア検出数を初めて上回る



昔は「macOSはWindows OSと比較してウイルスに感染しにくい」と言われた時期もありましたが、近年ではmacOSを搭載したデバイスを狙ったマルウェア検出率が大幅に増加していることが判明しています。新たに発表されたレポートで、2019年にはmacOSを狙ったマルウェアの数が、Windows OSを狙ったマルウェアの数を上回ったと報告されました。



今回話題となっているレポートは、ウイルス対策ソフトを開発するMalwarebytesが発表したもの。2019年におけるデバイスのマルウェア感染についてまとめられたこのレポートによると、史上初めてmacOSに固有の脅威がWindows OS固有の脅威を上回ったとのことです。



Malwarebytesによると、2019年に検出されたmacOSに対する脅威の数は前年比で400%も増加しているとのことで、macOSを狙うマルウェアが急激に増加していると示されています。もちろん、macOSに対する脅威の増加は、単純にmacOS搭載のデバイスを使うユーザー数の増加に伴った部分もありますが、MalwarebytesはPC1台当たりの脅威検出数についてもまとめています。



2019年におけるPC1台当たりの脅威検出数は、Windows OSデバイスで5.8個、macOSデバイスで11個となっており、実にmacOSに対する脅威の数がWindows OSに対するものより2倍近く多いという結果になりました。2018年における1台のmacOSに対する脅威検出数は4.8個だったことから、たった1年間でmacOSを狙ったマルウェアの数が2倍以上に増加していることがうかがえます。





macOSに対する脅威の増加について、MalwarebytesはmacOSを搭載したデバイスのシェア拡大が一因だと考えています。macOSを搭載したデバイスを使用するユーザーが増えるにつれて、マルウェアを作成する犯人にとってmacOSを狙ったマルウェアを作成することの価値が上昇するため、結果としてmacOSを狙ったマルウェアの増加につながっている可能性があるとのこと。



また、レポートではmacOSで検出された脅威とWindows OSで検出された脅威について、それぞれタイプが違うことも指摘されています。Windows OSでは従来型のマルウェアを検出した割合が高い一方で、macOSではアドウェアや不審なプログラム(PUP)を検出した割合が高かったそうです。この違いは、macOSに組み込まれているセキュリティシステムが、アドウェアやPUPに対して比較的脆弱であることに関連しているかもしれないとMalwarebytesは述べています。



macOSで検出されたアドウェアの中で最も多かったのがNewTabと呼ばれるアドウェアであり、NewTabはブラウザの検索結果をリダイレクトして違法なアフィリエイト収益を得ようとするとのこと。アドウェアの検出数増加はWindows OSでも顕著であり、企業のWindows OS搭載デバイスにおいては前年比で463%もの増加を見せています。



今回のレポートの結果を受けてGizmodoは、「あなたが持っているApple製コンピューターがマルウェアに免疫を持っていると考えるのは止めて、セキュリティについて真剣に考えるべきかもしれません」と述べました。