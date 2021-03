「Firefox 87」からはプライバシー保護のために新たなリファラポリシーが採用される

Mozillaが開発するFirefoxには、 リダイレクトトラッカーをブロックする機能 やトラッキング防止機能「 State Partitioning 」などの、ユーザーのプライバシーを保護する機能が多く搭載されています。2021年3月23日にリリース予定の「Firefox 87」からは、 リファラ に含まれる情報を削減するポリシーが標準で有効化されるようになります。 Firefox 87 trims HTTP Referrers by default to protect user privacy - Mozilla Security Blog https://blog.mozilla.org/security/2021/03/22/firefox-87-trims-http-referrers-by-default-to-protect-user-privacy/ 「リファラ」とは、ウェブサイトに訪問したユーザーが「どのウェブサイトのリンクから訪問してきたか」を表す情報です。Firefoxはこれまで、 「no-referrer-when-downgrade」 という リファラポリシー を採用しており、HTTPSページからHTTPページへ移動する場合のみリファラを送信せず、それ以外の場合はリファラを送信していました。

・関連記事

「Firefox 86」正式版リリース、ムービーの複窓視聴が大幅に簡単・便利になるピクチャーインピクチャー機能やプライバシー保護機能がアップデートされる - GIGAZINE



Firefoxのトラッキング防止策「State Partitioning」の仕組みを分かりやすく説明するとこうなる - GIGAZINE



Firefoxがデフォルトでリダイレクトトラッカーをブロックする「Enhanced Tracking Protection 2.0」を公開 - GIGAZINE



Firefox 70でプライバシー保護がデフォルトに、SNSのトラッカーを強力にブロック - GIGAZINE



Firefoxがデフォルトでのプライバシー保護有効化に対応、パスワード管理アプリ「Firefox Lockwise」の拡張も - GIGAZINE



Firefoxがパスワード流出を発見した際に警告する機能を搭載へ - GIGAZINE



ついにFirefoxがDNSとの通信を暗号化する「DNS over HTTPS」をデフォルトで有効にすると発表 - GIGAZINE



「ウェブブラウザの閲覧履歴からユーザーを特定可能」とMozillaの研究者が発表 - GIGAZINE

2021年03月23日 16時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.