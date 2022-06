「広告ブロック拡張機能」に関してGoogleとMozillaが異なる方針を採用したことでブラウザの差別化が進むとの指摘

by Doug Belshaw Mozillaの最高セキュリティ責任者であるMarshall Erwin氏はThe Vergeに対し、「コンテンツブロックがFirefoxユーザーにとって重要なことはわかっており、利用可能な最高のプライバシーツールにアクセスできるようにしたいと考えています」「Firefoxはデフォルトでトラッキングをブロックしていますが、ブラウザで広告を読み込むことは可能です。もし、ユーザーが広告を完全にブロックするために追加のステップへ進みたい場合、それを可能にすることが重要です」とコメントしています。 一方でGoogleの広報担当者であるScott Westover氏は、The Vergeに対して「MozillaがManifest V3をサポートしていることをうれしく思います。これは誰にとっても拡張機能をより安全なものにすることを目的としたものです」「Chromeは広告ブロッカーを今後もサポートしていきます。ネットワークリクエストのブロックの動作方法を変更するのは、拡張機能プラットフォームのセキュリティとプライバシーを向上させるため、拡張機能の動作方法を根本的に変更するためです」と述べました。 The Vergeは、広告ブロック拡張機能を巡るGoogleとMozillaのスタンスの違いによって両社の差別化が進むと指摘。記事作成時点では、デスクトップブラウザの市場シェアに占める割合はChromeが67%に達する一方で Firefoxは8%未満に過ぎませんが 、2023年6月にChromiumが完全にManifest V3へ移行すると多くのユーザーがFirefoxに切り替える可能性があるとのことです。

2022年06月14日 17時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

