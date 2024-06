2024年06月01日 18時00分 サイエンス

現役の海兵隊員が3500年前の「古代ギリシアの鎧」を着て伝説のトロイア戦争を再現、実戦向けの武具であることが実証される



ギリシャ・ペロポネソス半島に栄えたミケーネ文明の甲胄のレプリカをギリシャ軍の海兵隊員が着用し、ホメロスの叙事詩「イーリアス」に記された戦闘を11時間にわたって行った実験により、甲胄が儀式用ではなく実戦に堪える設計であることが判明したとの論文が発表されました。



2024年5月22日にオープンアクセスジャーナル・PLOS ONEで発表した研究の中で、ギリシャ・テッサリア大学のアンドレアス・フロリス氏らの研究チームは、古代ミケーネ文明の墓から出土した青銅の甲胄の実用性を検証しました。





この甲胄は、ギリシャ南部にある古代ミケーネ文明の跡地から数km離れたデンドラ村近郊で1960年に発見されたものです。約3500年前に作られたこの「デンドラの甲胄」は、レプリカを用いた実験により体の動きに対応できる運動性と、当時の武器の攻撃に耐えられる防御力があることがわかっていましたが、長時間の実戦に使えるのかは未検証だったため、純粋に儀礼的な用途のために作られたものだったという学説もあるとのこと。



デンドラの甲胄の検証を開始した研究チームは、まずホメロスの「イーリアス」に目を向けました。イーリアスはギリシア神話を題材にした叙事詩で、作中で描かれるトロイア戦争の時代とホメロスの時代の間には500年のずれがありますが、「遠い過去に関するギリシア人の伝承には真実が含まれている」という古代ギリシアの歴史家・トゥキディデスのアプローチに倣い、研究チームはイーリアスのトロイア戦争を青銅器時代後期の戦争のモデルと位置づけました。



続いて、研究チームはイーリアスの分析を行った過去の2件の文献から、当時の戦争における典型的な「1日の軍事活動の開始時間と終了時間」「1日の戦闘で戦士らが行う活動」「1日の戦闘で戦士が摂取した食料と水分の量」「当時の戦士の身体的特徴と戦闘経験の水準」「主な戦闘の種類」「戦士が使用した武器、技術、動作」を抽出し、それを元に青銅器時代後期の戦闘シミュレーション・プロトコルを作成しました。





次に、研究チームはギリシャ軍の海兵隊員から志願者を募り、その中からイーリアスに記されている精鋭の兵士と可能な限り年齢や体形が近い男性13人を選抜して、事前の訓練を行いました。



以下の写真は、論文の共著者で武術のインストラクターの資格保持者でもあるStavros B. Petmezas氏が、海兵隊員らを訓練している様子です。訓練の内容は日本の剣道、マーシャルアーツ、軍事戦略の講義、武器の使用法など多岐にわたり、トレーニングは参加者全員が武器と防具の扱いに習熟したとインストラクターが認めるまで行われました。





また、実験当日に兵士が着用する甲胄には、イギリス・バーミンガム大学の考古学者であるダイアナ・ウォードル氏の指導の下で、ボーンヴィル芸術大学金属加工学科の教員および学生らが制作した「デンドラの甲胄のレプリカ」が用いられました。装備の総重量は23kg以上にもなるとのこと。





そして、実験当日の参加者らは7時から17時54分まで正確に測定した戦闘時間内で、前述の戦闘シミュレーション・プロトコルに基づいた戦闘の再現を行いました。以下は、実験を視覚的に記録するために、甲胄を着用した兵士を美術的に撮影したもの(左)と、模擬演習を行っている実際の参加者の写真(右)です。



イーリアスに記述された当時の行軍や戦闘の分析、古代の戦場の気象条件や日照時間のシミュレーション、そしてデンドラの甲胄を着用した参加者らの身体的負荷を各種センサーで測定した結果から、研究チームは「デンドラの甲胄は、毎日最大11時間におよぶ長時間の戦闘を行うのに堪えられる構造と重量であり、甲胄を着用してそのような戦闘をしても、戦士らの健康は損なわれなかった」と結論づけました。



また、古代ミケーネ文明に長時間の戦闘を可能とする武具の製造技術があったことが示唆されることから、研究者らは論文に「ミケーネ人が東地中海の地域に強大な影響を及ぼした理由の一部は彼らの武具製造の技術にあった、という説が裏付けられました」と記しています。