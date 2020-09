1本の人骨から明らかとなった「人類の流れを変えた4000人規模の大戦争」とは？

ドイツ北東に流れる トレンゼ川 流域で、数キロ四方にわたる大規模な遺跡が1996年に発掘されました。この遺跡は紀元前1200年頃にあった大きな戦争の跡だとされています。この3000年以上前の戦場から何がわかったのかを、科学雑誌のScienceがまとめています。 Slaughter at the bridge: Uncovering a colossal Bronze Age battle | Science | AAAS https://www.sciencemag.org/news/2016/03/slaughter-bridge-uncovering-colossal-bronze-age-battle トレンゼ川流域はヨーロッパ最古の戦場跡として知られており、青銅製の武器のほかに、木材や火打ち石、矢尻、そして大量の遺骨が発掘されました。この流域で戦いがあったのはおよそ3200年前で、石に代わって青銅を武器や道具に利用していた 青銅器時代 のことだったといわれています。

2020年09月13日 15時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

