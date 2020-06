2020年06月26日 19時00分 メモ

男性だと考えられてきた古代遊牧民の戦士の遺体が「13歳以下の少女」だったことがDNA検査で判明

ギリシア神話には女性だけで構成されたアマゾーンという部族が登場し、馬を飼い慣らして戦う狩猟部族だったと伝えられています。アマゾーンは黒海沿岸に住んでいた母系部族を誇張したものともいわれていますが、実際に紀元前9世紀ごろから記録に登場する遊牧騎馬民族のスキタイ人には、少女ともいえる年齢である「13歳の女性の戦士」が存在していたことがDNA検査で判明しました。



長年にわたり「女性の戦士」の伝説は単なる想像の産物であると考えられてきましたが、近年では実際に女性の戦士が存在した考古学的証拠が発見されています。2019年末には、ロシア西部で発見された約2500年前に埋葬された2人のスキタイ人戦士たちが女性であることが明らかとなりました。



2人の女性戦士は他の女性たちと共に埋葬されており、副葬品には鉄のナイフや30個を超える矢じり、乗馬用のハーネスなどが含まれていたとのこと。1人は40~50歳ほどで花形の装飾が施された頭飾りをかぶっていて、もう1人は30~35歳ほどの年齢で馬にまたがるような体型で埋葬されていたそうです。



ロシア科学アカデミーの考古学研究所に所属する考古学者のValerii Guliaev氏は、「私たちは確かにこの2人が騎馬戦士だったと言うことができます」とコメント。Guliaev氏らの研究チームは、過去10年間で11人もの武装した状態で埋葬された女性を発見しているそうで、女性戦士らに対して男性戦士と同様の埋葬儀礼が行われていたとのこと。



Guliaev氏らの発見を受けて、別の研究チームは1988年にトゥヴァ共和国で発見されたスキタイ人の戦士に着目しました。ロシア科学アカデミーの考古学者であるVarvara Busova氏は、斧や弓といった通常は男性と共に収められる副葬品が発見されており、ビーズや鏡といった女性と関連付けられる副葬品がなかったことから、この戦士は若い男性だと考えられていたと述べています。



この戦士はカラマツ製の棺の中へさまざまな武器と共に収められており、部分的にミイラ化していたとのこと。研究チームが遺体のDNAを検査したところ、なんと遺体は女性であることが判明した上に、年齢も14歳に達していない程度であることもわかりました。少女の戦士は毛皮のコートなどを身に付けており、コートはトビネズミの皮をつなぎあわせて作られていたそうです。



副葬品の放射性炭素年代測定の結果から、この少女は紀元前7世紀~5世紀ごろに埋葬されたとみられていますが、Busova氏の研究チームはこの少女が埋葬された時代をより正確に特定したいと考えています。また、副葬品の復元作業や遺体のCTスキャンを行い、少女の死因についても知ることが可能かもしれないとのこと。



歴史家のエイドリアン・メイヤー氏はスキタイ人に女性戦士が存在した理由について、社会集団としての規模が小さかったからではないかと指摘。「彼らは小さな部族で住んでいたので、部族内の誰もが利害関係者であることは理にかなっています。彼らは全員が防衛と戦争、そして狩猟に貢献しなければなりませんでした」と、メイヤー氏は述べています。



