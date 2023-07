2023年07月21日 14時10分 ネットサービス

Netflixがアカウント共有の取り締まりを全世界で開始、「タダ乗り」の禁止が予想以上のユーザー数増加をもたらしたとの報告も



大手動画配信サービスのNetflixが2023年7月20日から、すべての市場において異なる世帯間でのアカウント共有を禁止しました。Netflixがパスワード共有によるアカウントの「タダ乗り」を取り締まったことで、予想以上のユーザー数増加がもたらされたとも報じられています。



Netflixをはじめとするサブスクリプションサービスにおいて、アカウントのパスワードを複数人で共有し、不正にコンテンツを視聴するユーザーの存在は頭の痛い問題です。Netflixは2022年4月に発表した四半期決算の中で、実に1億人に上るユーザーがアカウントを共有していると報告しています。



そこで近年のNetflixは、アカウント共有の積極的な取り締まりに乗り出しています。2022年3月からはペルー・チリ・コスタリカで、「サブアカウントの追加」「新しいアカウントへのプロファイル転送」などの新機能がテストされ、アカウントを共有するユーザーに正当な料金を支払わせるための取り組みが始まっています。



2023年に入ると取り締まりが本格化し、カナダ・アメリカ・ニュージーランド・ポルトガル・スペインなどの多くの国々で、「他人とパスワードを共有するな」という警告メールが送信され始めました。Netflixは同一世帯に住んでいる人とのアカウント共有は認めていますが、IPアドレス・デバイスID・アカウントアクティビティといった情報から、同居人でない人物とアカウントを共有していることを検出し、該当したユーザーに警告メールを送っているとのこと。



こうした取り締まりを受けて、2023年第1四半期には100万人以上のユーザーがNetflixのサブスクリプションを解約し、解約者の数が前年同期比3倍となったことが報告されました。



ところが、記事作成時点ではアカウント共有の取り締まりによる解約者数の増加はすでに止まっており、2023年第2四半期には新規加入したユーザー数が590万人に達したと報告されています。アナリストはアカウント共有の取り締まりにより、第2四半期に約200万人のユーザー数が新規加入すると見積もっていましたが、取り締まりがアナリストの予想を大幅に超えるユーザー数増加をもたらしたことになります。



そしてNetflixは、7月20日からプラットフォームが展開されているすべての国において、アカウント共有の取り締まりを拡大すると株主に宛てた書簡で発表しました。すでに日本のNetflixユーザーからも、アカウント共有を取り締まるメールが届いたという報告が上がっています。





その一方で、アカウント共有を取り締まるすべての国において、安価なサブアカウントオプションが提供されるわけではないとのこと。Netflixは株主に宛てた書簡で、普及率が低い一部の市場ではすでに安価なプランが存在しているため、サブアカウントの追加ではなく安価なプランへの加入で対応することを想定していると述べました。