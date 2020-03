パンデミックを防ぐのに人と人の接触を減らす「非医薬品介入」はどの程度効果があるのか？

インフルエンザなどの感染症は、人と人との接触により感染が拡大していくため、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染拡大を防ぐために、世界中でリモートワークが推奨されたり、学校が休校になったりしています。このような人と人との接触を減らすことを目的とした「非医薬品介入(NPI)」は、感染症の流行を緩和するための不可欠な要素であり、1918年に世界中で「 スペインかぜ 」が流行した際にも、複数の都市で用いられ大きな効果を発揮しました。 Public health interventions and epidemic intensity during the 1918 influenza pandemic | PNAS https://www.pnas.org/content/104/18/7582 2007年にリチャード・J・ハケット氏らが発表した研究論文では、1918年に流行したスペインかぜに対して、アメリカの各都市が行った公衆衛生介入の影響度を調査しています。1918年当時、スペインかぜに対してアメリカでは17都市・19地区でそれぞれ異なるタイミングでNPIが実施されたそうです。研究チームは当時のデータを取得し、「NPIの早期実施が感染症拡大を防ぐことにどの程度影響するか?」を調べました。 なぜ抗ウイルス薬やワクチンではなくNPIの効果を測定したのかというと、パンデミックの初期段階では抗ウイルス薬やワクチンを広く利用できないケースが多いためだそうです。

