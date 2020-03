2020年03月16日 09時58分 ネットサービス

新型コロナウイルス需要でAmazonの家庭用品が在庫切れ、Amazon Primeでは遅延も



新型コロナウイルスの感染拡大を受け、アメリカでは現地時間の2020年3月13日に国家非常事態が宣言されました。そんな中、Amazonが自社ブログで「新型コロナウイルスの影響でAmazonの家庭用品が在庫切れになり、配達に遅れが出ている」と報告しています。



Amazon’s actions to help customers, communities, and employees affected by COVID-19

https://blog.aboutamazon.com/company-news/amazons-actions-to-help-employees-communities-and-customers-affected-by-covid-19





Coronavirus: Amazon says items out of stock, deliveries delayed

https://www.cnbc.com/2020/03/15/coronavirus-amazon-says-items-out-of-stock-deliveries-delayed.html



Some Amazon Prime deliveries are delayed and it’s running out of staples due to coronavirus - The Verge

https://www.theverge.com/2020/3/15/21180737/amazon-deliveries-delayed-coronavirus



Amazonは自社ブログ上で「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が猛威を振るうこの期間に顧客とコミュニティにサービスを提供することは重要なことで、必要な時に必要なアイテムを確実に入手できるようにしたいと考えています。しかし、COVID-19の普及に伴い、オンラインショッピングユーザーが増加しています。そのため、短期的に顧客へのサービス方法に影響が出ています。特に、一部の人気ブランドや商品、特に家庭用の食料品カテゴリで、現在在庫切れになっているものがいくつか存在します。また、当社の配送サービスの一部が通常よりも遅延していることに気づくユーザーもいるはずです。すべての商品の可用性を確保し、すべてのご注文をお届けするための能力を追加すべく、販売パートナーと24時間体制で取り組んでいます」と、一部商品で在庫切れが続いていること、そして配送サービスに遅れが生じていることを説明しています。



報道機関のCNBCは「トイレットペーパーやボトル入り飲料水のような需要の高い商品は、簡単にチェックしたところ、多くが在庫切れになっているようです。また、Amazonは通常1~2日での迅速な配送オプションを有しているものの、これにも数日の遅れが見られます。商品をカゴに追加したところ、Amazonは商品が4日以内に届くと記しています」と報じています。





加えて、Amazonは新型コロナウイルスの感染拡大に乗じてニーズの高い商品の価格を人為的に引き上げたり、何万種類ものアイテムをブロックしたり削除したりしないように、ポリシーに則った取り組みを行っているとも強調しています。なお、Amazonは「Amazonマーケットプレイス上を積極的に監視し、ポリシーに違反するものは削除します」と記しました。



実際、Amazonは既に「新型コロナウイルス感染症を予防・完治」とうたった商品100万点を削除しアカウント数千件を停止しています。



Amazonが「コロナウイルス感染症を予防・完治」とうたった商品100万点を削除しアカウント数千件を停止 - GIGAZINE





加えて、Amazonは同社のPrime NowやAmazon Fresh、Whole Foods Marketの配送サービスといった食料品配達サービスを利用しているユーザーに対しては、会計時に「無人配送」というオプションを選択することで、顧客が指定する場所に商品を置いていくサービスを提供していることをアピールしています。なお、この無人配送オプションはアルコール商品を注文している場合は選択できないそうです。



CNBCはオンラインショッピングユーザーの需要増加に伴い、Amazonの物流上の課題が浮き彫りになる可能性があると指摘。Amazonはサプライチェーンの混乱を回避するため取り組んでいますが、中国などの一部の工場は依然として閉鎖されたままです。



また、CNBCはAmazonが2020年の3月初めに倉庫作業員の出勤方針を緩和し、3月中は無期限の無給休暇を取得できるようにしたため、一部のAmazonのフルフィルメントセンターの従業員が仕事に出ていない可能性があるとも指摘しています。





なお、Amazonは小売店舗で買い物をする顧客を保護するため、Amazonの下で運営を行っている店舗では毎日の清掃手順を強化し、夜間の店舗清掃を追加していることも明かしています。また、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)のガイダンスに則って従業員を教育し、リモートワークが可能な従業員に対しては在宅勤務を許可し、さらに新型コロナウイルス感染症と診断された従業員には有給休暇を提供していると、同社の取り組みを説明しています。