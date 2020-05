2020年05月19日 12時30分 メモ

新型コロナに関するデマによる5G電波塔への放火事件が世界中に広がっていると判明



「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は第5世代移動無線通信システム(5G)用の電波塔が引き起こしている」という誤情報によって、電波塔が放火によって破壊される事件がイギリスで相次いで発生しました。そして、アメリカの国土安全保障省による「アメリカを含めた数カ国で、5G電波塔への放火および物理的攻撃があった」という警告が報じられています。



Feds warn of attacks related to bogus COVID-19 conspiracy theory - ABC News

https://abcnews.go.com/US/feds-warn-attacks-related-bogus-covid-19-conspiracy/story?id=70721145



Cell-tower attacks by idiots who claim 5G spreads COVID-19 reportedly hit US | Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2020/05/prepare-for-cell-tower-attacks-by-5g-covid-19-conspiracy-theorists-us-warns/



なぜ「5Gの電波塔がCOVID-19を拡散している」というデマが広がってしまったのかについては、以下の記事を読めばよくわかります。



5G電波塔の放火被害が多発、「5Gが新型コロナウイルスを拡散している」というデマがなぜ広がったのか? - GIGAZINE





ABCニュースによれば、国土安全保障省は全国の連邦高官と法執行機関に配布した合同情報速報の中で、「COVID-19の感染拡大と5Gネットワークの拡大を結びつける陰謀論が通信インフラに対する攻撃を世界的に引き起こしており、通信労働者に対する暴力事件のきっかけとなっています。COVID-19の流行が拡大するにつれて、この脅威はおそらく増加するだろう」と各方面に警告したとのこと。



また、国土安全保障省は、「暴力的な過激派が、アメリカのいくつかの州の基地局へ放火および物理的攻撃を行っている」と報告。「2019年12月以降、正体不明の実行犯によってテネシー州メンフィスの電波塔を標的とした放火事件が少なくとも5件発生しており、10万ドル(約1070万円)の損害がもたさらされている」「テネシー州西部にある14基の電波塔は、2月から4月にかけて意図的にブレーカーを落とされた」「2020年4月に放火犯がオレゴン州ポートランドの主要な電波塔に火をつけ、電気部品が損傷した」と、アメリカ国内で5Gの電波塔への攻撃が始まっていることを明かしたそうです。



合同情報速報によれば、SNSには5Gの電波塔へ放火する様子を収めた映像も投稿されており、電波塔を破壊する方法も明記されているとのこと。さらに、ABCニュースが入手した文書には、オーストラリア、オランダ、ニュージーランドでも同様に5G電波塔への攻撃が報告されており、イギリスでは5G通信に関わる労働者に対する暴行事件も発生していると、国土安全保障省は報告しています。





デマをきっかけにした事件はインターネットを中心に起こる狂騒であり、ほとんどの人には意味がないと考える人もいるかもしれません。しかしアメリカでは、2016年の大統領選挙時に「民主党がピザ屋を拠点に人身売買や児童虐待を行っている」というデマを元にピザ屋が銃撃される事件も発生しており、くだらないデマであっても大事件につながる可能性は十分あるとABCニュースは指摘しています。



国土安全保障省の元次官であるジョン・コーエン氏は「多くの人が『5Gの電波塔がCOVID-19の感染を拡大している』といような陰謀論を広めていますが、憂慮すべきことは、より多くのアメリカ人がそうしたデマを信じていることです」と語り、「陰謀論を信じる人が、結果的に破壊的で暴力的な行為をすることもあり、危険です」と警告しました。