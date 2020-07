科学によって論破された「新型コロナウイルスにまつわる14のデマ」

◆デマ6:インフルエンザのほうがCOVID-19よりも致命的である COVID-19は無症状感染者が多いため、致死率を正確に算定することは困難です。しかし、 ジョンズ・ホプキンズ大学 のデータによると、アメリカ国内においてCOVID-19の死者は全感染者の約4%に達しており、London School of Hygiene and Tropical Medicineの疫学者はその致死率を「0.5~1.0%」と見積もっています。一方インフルエンザの致死率は「0.1%」ほどであるため、COVID-19はインフルエンザよりもはるかに致死率が高いとみられています。 ◆デマ7:ビタミンCでCOVID-19を予防できる ビタミンCは人体に必須な栄養素で、免疫機能をサポートする働きや、体内の組織を傷つける フリーラジカル を中和する働き、病原体に弱い結合組織を守る働きなどを行います。しかし、ビタミンCがCOVID-19の予防や治療に対して効果があるという試験結果は報告されておらず、Live Scienceは「サプリメントを大量に服用しても、COVID-19に対して『控えめな』利点しか得られないでしょう」と述べています。

