2020年04月06日 11時10分 生き物

動物園のトラで新型コロナウイルスの感染が確認される、無症状の飼育員から感染か



2020年3月27日には「新型コロナウイルスに感染した人から飼いネコにウイルスが伝染した事例」がベルギーで確認されていますが、アメリカの動物園ではトラが新型コロナウイルスの検査で陽性と判定されていたことが分かりました。



A Tiger at Bronx Zoo Tests Positive for COVID-19; The Tiger and the Zoo’s Other Cats Are Doing Well at This Time > Newsroom

https://newsroom.wcs.org/News-Releases/articleType/ArticleView/articleId/14010.aspx



Tiger tests positive for coronavirus at Bronx Zoo, first known case in the world

https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/04/tiger-coronavirus-covid19-positive-test-bronx-zoo/



世界最大級の動物園の1つに数えられるニューヨーク市ブロンクス区のブロンクス動物園は2020年4月5日、同園で飼育しているトラが新型コロナウイルス検査で陽性と判定されたことを発表しました。新型コロナウイルスへの感染が確認されたのは、4歳のメスのマレートラ「ナディア」で、3月下旬から乾いたせきや食欲不振が見られたため、検査が行われたとのことです。



ブロンクス動物園を運営する野生生物保全協会(WCS)の発表によると、大型のネコ科動物の検査には全身麻酔が必要になるため検査を実施したのはナディアだけですが、同園では他にナディアの姉妹の「アズール」、マレートラ2頭、ライオン3頭など合計で7頭の大型のネコ科動物でせきなどの症状が確認されているとのことです。





WCSは7頭の様子について「食欲の減退はあるものの、獣医師の治療のもとで元気で明るく、機敏で、活発に飼育員とふれあっています。種が異なれば感染症の様子も異なるため、新型コロナウイルスが大型のネコ科でどのような症状に発展するのかは不明ですが、今後も注意深く観察を続けて、完全に回復することを期待しています」とコメントしました。



今回症状が見られた4頭のトラはいずれも、園内にある「タイガーマウンテン展示場」で飼育されていましたが、同じ場所で飼育されていたオスのアムールトラは臨床症状を呈していないほか、別の場所で展示されていたマレートラやアムールトラにも症状が出ていません。また、ブロンクス動物園ではトラやライオンのほか、ユキヒョウ・チーター・ウンピョウ・アムールヒョウ・ピューマ・サーバルなどがいますが、いずれも症状はないとのことです。





ブロンクス動物園は、新型コロナウイルスの感染予防のために3月16日から閉鎖されており、来園客は入れない状態でした。そのため、WCSは感染経路について「無症状かまたは症状を発症する前の飼育スタッフ」だとしており、既にWCSが運営する全ての動物園で飼育スタッフやネコ科動物に対する予防措置を講じているとのこと。



ブロンクス動物園の主任獣医のポール・カル氏は「我々が知る限りでは、ペットではない野生動物が人から新型コロナウイルスに感染した事例はこれが初めてです」とコメント。また、今回得られた診断情報を他園と共有する予定だとのことで、「他にも症例があるのではないかとの疑いがあるので、情報を共有すれば他の症例報告もあがってくるかもしれません」とカル氏は述べました。



また、アメリカ合衆国農務省は今回の報告を受けて、「新型コロナウイルスに感染している人は、症状が出ている間は人間と同様に、ペットを含む動物との接触も制限しなければなりません。アメリカ国内では、ペットが人間から新型コロナウイルスに感染したという報告はなされていませんが、新型コロナウイルスの詳細が明らかになるまでは、感染者は動物との接触を避けることが推奨されます。感染している人がペットの世話をしなければならない場合や、動物の近くにいる場合は、動物と接触する前後に手を洗う必要があります」との声明を発表しました。