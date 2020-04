ジューシーな肉とチーズのうまみがメインのハッシュブラウンを超えてしまうバーガーキングの「デラックスハッシュブラウンワッパー」試食レビュー

・関連記事

バーガーキング最大肉量の「デラックスチキンワッパー」はビーフ・クリスピーチキン・ベーコンの重層的な味わいを堪能できる一品 - GIGAZINE



肉の風味・味・食感を分子レベルで再現した人工肉「Beyond Burger」と「Impossible Burger」を実際に焼いて食べたらすごかった - GIGAZINE



チーズバーガーが新感覚のミニスイーツに仕上がった「チーズチョコレートバーガー」をMY CAPTAIN CHEESE TOKYO1号店で買って食べてみた - GIGAZINE



手で持って食べられないほど超巨大な「肉×肉」のハンバーガーが食べられる「ANY’s BURGER」試食レビュー - GIGAZINE



ドーナツバーガーや揚げバーガーなど、世界の変わり種ハンバーガーあれこれ - GIGAZINE

2020年04月06日 12時07分00秒 in 試食, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.