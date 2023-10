4種のきのことマヨソースが直火焼きビーフと相性抜群なバーガーキング「ダブルマッシュルームワッパー」試食レビュー

・関連記事

ウェンディーズ・ファーストキッチンの秋の新作フライドポテト「フレーバーポテト 炭火焼きビーフステーキ味ポテト 」と「ディップポテト スモークチーズ」を食べてみた - GIGAZINE



スープが主役の濃厚中華「プレミアムワンタンメン ポルチーニ香る濃厚白湯味」試食レビュー - GIGAZINE



ミスタードーナツの気分に合わせて選べる豊富なごはんメニュー「ミスドゴハン」6種を食べてみた - GIGAZINE



すき家のカレーに「ふっくらジューシーな粗挽きハンバーグ」をのせたという「デミバーグカレー」は本当にジューシーなハンバーグを楽しめるのか実食レビュー - GIGAZINE



カツオブシがそのまま入ってカツオの超濃厚な風味が楽しめるエースコックの「かつおラーメン」試食レビュー - GIGAZINE



牛すじを甘さ強めな甘辛味に煮込みつつスパイスで食欲を刺激するなか卯の「和風ぼっかけカレー」&「和風ぼっかけカレーうどん」試食レビュー - GIGAZINE

2023年10月06日 11時47分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.