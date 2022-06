バーガーキング人気メニュー「ダブルワッパーチーズ」を旨辛＆クリーミーに味変する「スパイシー・ダブルワッパーチーズ」「タルタル・ダブルワッパーチーズ」試食レビュー

・関連記事

ミラノ風カツレツがニンニク&バターで松屋風味に化けた「焼きかつ」を食べてきた - GIGAZINE



手軽に栄養バランス完璧な食事を実現できる日清食品「完全メシ」は豚のうま味爆発ラーメンや本格欧風カレーなど味の妥協一切なし - GIGAZINE



ニンニクがガツンと効いた大判豚ロースがたまらない伝説のすた丼「鬼盛りすたみな豚揚げ定食」試食レビュー - GIGAZINE



塩味が親子丼のイメージをがらっと変えた「塩だし親子丼」をなか卯で食べてきた - GIGAZINE



ケンタッキーのカーネルクリスピーをトルティーヤで包んだ「ツイスター」新定番「バジルレモン」を食べてきた - GIGAZINE



ビーフパティ4枚でボリューム2.8倍の「ギガビッグマック」が2週間限定で復活したので食べてみた - GIGAZINE

2022年06月10日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.