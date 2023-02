アボカドのクリーミーさとメキシカンフレークのスパイシーさを併せ持つバーガーキング「メキシカン アボカドワッパー」3種類を食べてみた

・関連記事

ハニーマスタードソースの甘塩っぱさがチキンのうまみを引き立てるモスバーガーの「ハニマスのとり竜田バーガー~ハニーマスタードソース使用~」試食レビュー - GIGAZINE



サクサク油淋鶏とぷりぷりのえびカツをごはんで挟んだマクドナルド「アジアンごはん油淋鶏」「アジアンごはんスイートチリ海老」試食レビュー - GIGAZINE



いちごの酸味とチョコレートの甘みとココアパイが相性抜群でパクパクお腹に入るキルフェボンの「香川県産“空浮いちご”のショートケーキタルト~チョコレート風味~」を食べてみた - GIGAZINE



マクドナルド初のアジアの味わいをハンバーガーで再現したアジアンバーガーズ「担々ダブルビーフ」「油淋鶏チキン」「スイートチリシュリンプ」が登場したので食べてみた - GIGAZINE





2023年02月10日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.