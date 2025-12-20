2025年12月20日 19時45分 ゲーム

アメリカの「11月のゲーム機販売台数」が1996年以来最低を記録



アメリカにおける2025年11月のゲーム機の販売台数が1996年以来最低になったことが報告されています。ゲーム機メーカーの値上げによる影響と見られています。



ゲーム機販売台数の低迷を報告したのは市場調査会社「Circana(サカーナ)」のシニアディレクターを務めているMat Piscatella氏です。Piscatella氏がBlueskyに投稿した「各年11月のゲーム機の平均価格と売り上げ台数をまとめたグラフ」を確認すると、価格は上昇傾向にある一方で販売台数は160万台で1996年以降最低になったことが分かります。



Piscatella氏によると、ゲーム機の平均価格は2019年11月には235ドル(約3万7100円)だったものの、2026年11月には439ドル(約6万9300円)にまで増加したとのこと。一方で販売台数は2019年11月は390万台でしたが、2026年11月は160万台でした。



アメリカではゲーム機の値上げが続いており、2025年8月にはPlayStation 5の全モデルが50ドル(約7890円)値上げされました。こういった値上げが販売台数の低下を招いたと推測されています。



なお、SIEは日本向けに価格を抑えた「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」を2025年11月21日に発売しています。



「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」はAmazon.co.jpでも税込5万5000円で入手できます。



