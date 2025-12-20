アメリカの「11月のゲーム機販売台数」が1996年以来最低を記録
アメリカにおける2025年11月のゲーム機の販売台数が1996年以来最低になったことが報告されています。ゲーム機メーカーの値上げによる影響と見られています。
Video Game Console Sales Just Had Their Worst November Since 1995
https://www.thegamer.com/november-2025-console-sales-lowest-since-1995/
ゲーム機販売台数の低迷を報告したのは市場調査会社「Circana(サカーナ)」のシニアディレクターを務めているMat Piscatella氏です。Piscatella氏がBlueskyに投稿した「各年11月のゲーム機の平均価格と売り上げ台数をまとめたグラフ」を確認すると、価格は上昇傾向にある一方で販売台数は160万台で1996年以降最低になったことが分かります。
US video game hardware total units sold and average price paid, Nov 1995 through Nov 2025.— Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2025年12月18日 0:30
[image or embed]
Piscatella氏によると、ゲーム機の平均価格は2019年11月には235ドル(約3万7100円)だったものの、2026年11月には439ドル(約6万9300円)にまで増加したとのこと。一方で販売台数は2019年11月は390万台でしたが、2026年11月は160万台でした。
The average price paid for a new unit of video game hardware in the US during November 2019 was $235. In November 2025 it was $439.
3.9 million units of video game hardware sold in the US in November 2019. In November 2025 it was 1.6 million.
— Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2025年12月17日 23:46
Source: Circana Retail Tracking Service
アメリカではゲーム機の値上げが続いており、2025年8月にはPlayStation 5の全モデルが50ドル(約7890円)値上げされました。こういった値上げが販売台数の低下を招いたと推測されています。
PlayStation 5の全モデルがアメリカで値上げ、トランプ政権による関税の影響で - GIGAZINE
なお、SIEは日本向けに価格を抑えた「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」を2025年11月21日に発売しています。
日本国内向けの安めなPS5「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」が発表される - GIGAZINE
「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」はAmazon.co.jpでも税込5万5000円で入手できます。
Amazon.co.jp: PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 Console Language: Japanese only (CFI-2200B01) : ゲーム
