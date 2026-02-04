2026年02月04日 12時30分 ゲーム

Nintendo Switchの累計販売台数がDSを抜いて「任天堂で最も売れたゲーム機」に



任天堂が2026年3月期第3四半期(2025年10月1日～12月31日)の業績を発表し、それに合わせて「ゲーム専用機販売実績」を更新しました。2025年12月末時点で「Nintendo Switch」の累計販売台数が1億5537万台を突破し、DSを抜いて「任天堂で最も売れたゲーム機」になったことが明らかになりました。



株主・投資家向け情報：業績・財務情報 - ゲーム専用機販売実績

https://www.nintendo.co.jp/ir/finance/hard_soft/index.html





(PDFファイル)2026年3月期第3四半期 決算説明資料 任天堂株式会社

https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2026/260203_2.pdf



The Switch is now Nintendo’s best-selling console of all time | The Verge

https://www.theverge.com/games/872768/nintendo-earnings-switch-best-selling-console-ds



任天堂の2026年第3四半期の売上高は前年同期比で99.3％減の1兆9058億円、営業利益は前年同期比で21.3％増の3003億円、経常利益は前年同期比で39.4％増の4558億円、四半期純利益は前年同期比で51.3％増の3588億円でした。





2025年6月5日に登場した任天堂の次世代家庭用ゲームハード「Nintendo Switch 2」の販売台数は1737万台で、ゲームソフト販売本数は3793万本。また、「Nintendo Switch」が登場した後も「Nintendo Swtich」は前年同期比で66％減少しつつも売れ続けており、2026年第3四半期の販売台数は325万台となっています。





「Nintendo Swtich」の累計販売台数は2025年12月末時点で1億5537万台を記録し、ニンテンドーDSが記録していた1億5402万台を超えて「任天堂の歴代ハードウェアの中で最多の販売台数」になったことも発表されました。





メーカーを問わず「史上最も売れたビデオゲーム機」は2013年1月に販売終了となった「PlayStation 2」で、13年間の販売期間中に1億6000万台を記録しています。「Nintendo Swtich」の売上が今後さらに減少するとしても、2026年から2027年にかけて突破できる可能性があります。