Nintendo Switch 2が1万円値上げ、有料サブスクのNintendo Switch Onlineも値上げ
2026年5月8日、任天堂がNintendo Switch 2を含む製品およびサービスの値上げを発表しました。Nintendo Switch 2はマイニンテンドーストアで販売されている多言語対応版は値上げなしですが、Nintendo Switch 2 日本語・国内専用の希望小売価格は2026年5月25日から5万9980円となり、1万円値上げされます。
任天堂株式会社 ニュースリリース :2026年5月8日 - 当社商品およびサービスの価格変更に関するお知らせ｜任天堂
https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2026/260508.html
[任天堂HP]ニュースリリース「当社商品およびサービスの価格変更に関するお知らせ」を公開しました。https://t.co/WuINl5Q1z6— 任天堂株式会社（企業広報・IR） (@NintendoCoLtd) May 8, 2026
任天堂は「さまざまな市場環境の変化を受け、今後のグローバルでの事業性を検討した結果、日本国内におけるNintendo Switch 2本体およびNintendo Switch本体のメーカー希望小売価格を以下のとおり変更いたします」として、製品およびサービスの値上げを発表しました。
ゲーム機の値上げについては以下の通り。左が現在の価格、右が変更後の価格。日本国内におけるメーカー希望小売価格の変更日は2026年5月25日です。
Nintendo Switch 2 日本語・国内専用：4万9980円→5万9980円
Nintendo Switch(有機ELモデル)：3万7980円→4万7980円
Nintendo Switch：3万2978円→4万3980円
Nintendo Switch Lite：2万1978円→2万9980円
市場環境の変化の影響が中長期におよぶため、日本国外でもNintendo Switch 2の販売価格は変更されます。なお、アメリカ・カナダ・欧州での価格変更は2026年9月1日からです。
アメリカ：449.99ドル(約7万500円)→499.99ドル(約7万8300円)
カナダ：629.99カナダドル(約7万2100円)→679.99カナダドル(約7万7800円)
欧州(マイニンテンドーストアでの価格)：469.99ユーロ(約8万6700円)→499.99ユーロ(約9万2200円)
さらに、有料ゲームサブスクリプションサービスのNintendo Switch Onlineも、日本国内で値上げされます。韓国においてもNintendo Switch Onlineの値上げが予定されているそうですが、価格がどのように変更されるかは不明です。
◆Nintendo Switch Online
・個人プラン
1か月：306円→400円
3か月：815円→1000円
12か月：2400円→3000円
・ファミリープラン
12か月：4500円→5800円
◆Nintendo Switch Online＋追加パック
・個人プラン
12か月：4900円→5900円
・ファミリープラン
12か月：8900円→9900円
これに加えて、任天堂が日本国内で販売しているトランプ・花札・株札も部材価格の高騰を含むコスト増を受け、価格が変更されます。ただし、希望小売価格は「オープン価格」とされており、どれだけ値上げされるかは不明です。
価格変更される製品は以下で、2026年5月25日に変更されます。
・ニンテンドー スタンダードトランプ(01、02、03)
・キャラクタートランプ(マリオ、スプラトゥーン、ゼルダの伝説、星のカービィ)
・マリオ花札
・大統領(花札)
・福天狗
・都の花
・大統領(株札)
なお、直近では任天堂は2026年3月末に「Nintendo Switch 2専用の新作ファーストパーティゲームのパッケージ版とダウンロード版で価格を変える」と発表していました。
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in ゲーム, Posted by logu_ii
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