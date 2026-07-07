任天堂が交換可能バッテリー搭載のNintendo Switch 2などを欧州で順次投入、初代Nintendo Switchシリーズは2027年2月に販売終了
任天堂は、2027年2月中旬に施行される欧州のバッテリー規制に対応するため、欧州で初代Nintendo Switchシリーズの販売を終了します。一方で、ユーザー自身が交換できるバッテリーを搭載したNintendo Switch 2本体や周辺機器を、2026年夏から2027年初頭にかけて順次販売します。
Information about upcoming battery-related revisions to some Nintendo products | Support | Nintendo UK
https://www.nintendo.com/en-gb/Support/Nintendo-Switch-2/Information-about-upcoming-battery-related-revisions-to-some-Nintendo-products-3132901.html
Nintendo Will Stop Selling The Original Switch In Europe Next Year - Kotaku
https://kotaku.com/nintendo-will-stop-selling-the-original-switch-in-europe-next-year-2000712973
今回発表された欧州での販売終了・販売開始予定は以下の通り。
|製品
|販売・投入時期
|主な仕様
|販売終了
Nintendo Switch
|2027年2月中旬に小売店向け出荷
Nintendo Storeでの販売を終了
|バッテリー交換対応版は投入しない
|販売終了
Nintendo Switch Lite
|2027年2月中旬に小売店向け出荷
Nintendo Storeでの販売を終了
|バッテリー交換対応版は投入しない
|販売終了
Nintendo Switch OLEDモデル
|2027年2月中旬に小売店向け出荷
Nintendo Storeでの販売を終了
|バッテリー交換対応版は投入しない
|販売終了
Nintendo Switch Proコントローラー
|2027年2月中旬以降出荷
Nintendo Storeで販売終了
|バッテリー交換対応版は投入しない
|販売終了
Pokémon GO Plus＋
|2027年2月中旬以降出荷
Nintendo Storeで販売終了
|バッテリー交換対応版は投入しない
|販売終了
NES(ファミリーコンピュータ)コントローラー
|2027年2月中旬以降出荷
Nintendo Storeで販売終了
|バッテリー交換対応版は投入しない
|販売開始
初代Joy-Conの一部カラー
|2026年夏から順次
|バッテリー容量、重量は現行版から変更なし
|販売開始
|Nintendo Switch 2改定版
|2026年秋
|バッテリー容量は5220mAhから5172mAhへ約1％減
重量は約401gから約411gへ増加
Joy-Con 2装着時は約534gから約548gへ増加
|販売開始
|Joy-Con 2改定版
|2026年冬
Switch 2改定版には秋から同梱
|バッテリー容量は変更なし
左は約66gから約68g
右は約67gから約69gへ増加
|販売開始
Nintendo Switch 2 Proコントローラー改定版
|2026年冬
|バッテリー容量は1070mAhから897mAhへ約16％減
重量は約235gから約228gへ減少
|販売開始
NINTENDO64コントローラー
|2027年初頭
|バッテリー容量は変更なし
重量は約233gから約234gへ増加
|販売開始
Nintendo GameCubeコントローラー for Nintendo Switch 2
|2027年初頭
|バッテリー容量は500mAhから525mAhへ約5％増
重量は約210gから215gへ増加
今回の対応は、2027年2月中旬から欧州で適用される新たなバッテリー規制を見据えたものです。任天堂は現行製品と、交換可能なバッテリーを備える改定版との間に機能面の違いはないと説明しています。
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Nintendo Switch OLEDモデルは2026年中も製造が続き、欧州では年内を通じて幅広く流通する見込み。しかし任天堂は2027年2月中旬以降、これら3機種を小売店へ出荷せず、Nintendo Storeでの販売も終了します。初代Nintendo Switchが2017年3月に発売されてから、約10年で欧州の販売体制が切り替わることになります。
販売終了後もすでに購入した本体やアクセサリーを使い続けることはできます。また、Nintendo eショップ、Nintendo Switch Onlineを含むサービスと、増え続けるゲームライブラリーへの対応を当面継続するとのこと。
一方、任天堂はバッテリー交換に対応する改定版を段階的に投入します。最初に対象となるのは一部カラーの初代Joy-Conで、2026年夏から切り替えを始め、Nintendo Switch 2本体は同年秋に改定版が発売される予定です。改定版の発売時期は製造や物流などの事情で変動する可能性があり、欧州のすべての国で同時に販売されるわけではありません。
改定版のNintendo Switch 2には、バッテリーを交換できるJoy-Con 2も付属します。Joy-Con 2は後日、左右単体とセットの両方で別売りを始める予定で、対象製品向けの交換用バッテリーキットも欧州のNintendo Storeで販売する計画です。
任天堂が改定版を展開する地域は、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペインなど、任天堂の欧州法人であるNintendo of Europeが直接または代理店経由で事業を行う国・地域です。小売店での在庫状況や切り替え時期は店舗ごとに異なるため、任天堂は購入時に各販売店へ確認するよう案内しています。
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in ハードウェア, ゲーム, Posted by log1i_yk
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